Serie C | vittorie last minute per Giana Erminio e Novara

Si è conclusa la quarta giornata di Serie C, con i posticipi Albinoleffe-Giana Erminio e Alessandria-Novara. Questi i risultati e i marcatori di stasera, e la classifica aggiornata del Girone A. Albinoleffe-Giana Erminio 0-1 (Perna 92′)Alessandria-Novara 1-2 (Buzzegoli 11′, Eusepi 24′, Firenze 92′) Classifica Girone A: Lecco 10; Novara, Renate, Grosseto 9; Carrarese 8; Pro Vercelli 7; Juventus U23, Pro Patria, Pontedera, Como 6; Pergolettese 5; Alessandria, Piacenza, Pro Sesto 4; Pistoiese, Giana Erminio 3; Livorno 2; Albinoleffe, Olbia, Lucchese 1.

Vittoria pesantissima del Novara, che nel posticipo della quarta giornata del girone A della Serie C 2020/2021 ha sconfitto 2-1 in trasferta l'Alessandria in un derby sempre molto sentito.

