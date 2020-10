Rsa Belvedere di Barga | dopo i due positivi | tutti negativi gli altri tamponi su ospiti e personale

(Di lunedì 12 ottobre 2020) di viola pieroni Sospiro di sollievo per i 30e i 27 dipendenti della Rsa "" diche, nel primo pomeriggio di oggi, hanno ricevuto l'esito deia cui erano stati sottoposti ...

GiornaleBarga : Alla RSA Belvedere tutti negativi i tamponi dei giorni scorsi #rsabelvedere #coronavirus #coronavirusbarga - GiornaleBarga : RSA Belvedere, due casi positivi. pEZZ #rsa #belvedere #coronavirus - NoiTv : Positive due persone alla RSA Belvedere - -

Ultime Notizie dalla rete : Rsa Belvedere

Il Lametino

BARGA - Buone nuove arrivano dalla RSA Belvedere di Barga dove, dopo i due casi positivi riscontrati, c’era apprensione per i tamponi effettuati nei ...Solo ieri in Lucchesia sono stati 44, di cui 2 in una Rsa di Barga. Positivi anche una vigilessa a Capannori e un fisioterapista del S.Francesco ...