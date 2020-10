Roma, prende la rincorsa e sfonda con l’auto il gabbiotto del distributore (VIDEO) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Quando si è accorto di quanto accaduto, ha telefonato alla Polizia, denunciando il danneggiamento, da parte di ignoti, del casotto posto all’interno del distributore di benzina di via Bari, in zona Nomentano. E così gli agenti del commissariato Porta Pia, intervenuti sul posto, hanno constatato quanto raccontato dal dipendente della pompa di benzina, verificando tra l’altro la presenza di una telecamera di VIDEOsorveglianza. Acquisite le immagini, i poliziotti hanno potuto constatare la presenza di un veicolo il cui conducente, dopo aver posizionato l’autovettura con la parte posteriore in linea con la porta d’accesso del casotto, ha innestato la retRomarcia e, a tutta velocità, è andato contro quest’ultima sfondandola completamente. Inoltre, dalle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Quando si è accorto di quanto accaduto, ha telefonato alla Polizia, denunciando il danneggiamento, da parte di ignoti, del casotto posto all’interno deldi benzina di via Bari, in zona Nomentano. E così gli agenti del commissariato Porta Pia, intervenuti sul posto, hanno constatato quanto raccontato dal dipendente della pompa di benzina, verificando tra l’altro la presenza di una telecamera disorveglianza. Acquisite le immagini, i poliziotti hanno potuto constatare la presenza di un veicolo il cui conducente, dopo aver posizionato l’autovettura con la parte posteriore in linea con la porta d’accesso del casotto, ha innestato la retrcia e, a tutta velocità, è andato contro quest’ultimandola completamente. Inoltre, dalle ...

BenniMina : RT @SaraMancini94: In fila (doppia) per #tampone #COVID. Infermiera prende dati a mano su carta. #Roma 2020. Prenotazione online e fasce or… - martamotta10 : RT @PaolaBonfadelli: @Monemago @AMAS66086910 @CinziaFufy74 No, sei una formichina, come lo sono stata io. Mai avuto un solo vantaggio da qu… - CorriereCitta : Roma, prende la rincorsa e sfonda con l’auto il gabbiotto del distributore (VIDEO) - FrancescaTGI : RT @PaolaBonfadelli: @Monemago @AMAS66086910 @CinziaFufy74 No, sei una formichina, come lo sono stata io. Mai avuto un solo vantaggio da qu… - AntoVampi : Il lunedì mi prende male. Roma, per favore, regalami un po’ di sole anziché ‘sto cielo grigio e triste. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma prende Roma, prende la rincorsa e sfonda con l’auto il gabbiotto del distributore (VIDEO) Il Corriere della Città Roma, prende la rincorsa e sfonda con l’auto il gabbiotto del distributore (VIDEO)

Quando si è accorto di quanto accaduto, ha telefonato alla Polizia, denunciando il danneggiamento, da parte di ignoti, del casotto posto all’interno del distributore di benzina di via Bari, in zona ...

Roma, smantellata base di contraffazione di patenti di guida: operava a livello internazionale

Grazie alle complesse e accurate indagini condotte dal I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, è stato possibile smantellare la base op ...

Quando si è accorto di quanto accaduto, ha telefonato alla Polizia, denunciando il danneggiamento, da parte di ignoti, del casotto posto all’interno del distributore di benzina di via Bari, in zona ...Grazie alle complesse e accurate indagini condotte dal I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, è stato possibile smantellare la base op ...