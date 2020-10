Quanto è pericoloso un evento affollato? E il calcetto? La mappa del rischio che ci dice quanto è probabile incrociare un positivo

Leggi su open.online

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Si può calcolare la probabilità che una persona sia positiva al Coronavirus, mentre questa partecipa a unpubblico? Sì. E come? Attraverso un modello standardizzato. Il progetto, che porta il nome di Eventi e Covid-19, è ispirato al Covid-19 Event Risk Assessment Planning Tool sviluppato dal dottor Joshua Weitz (Professor of Biological Sciences a Georgia Tech) e dal dottor Clio Andris (Assistant Professor of City & Regional Planning and Interactive Computing at Georgia Tech) insieme ad altri ricercatori della Stanford University. Oggi, quello stesso progetto è stato modellato per la prima volta sul caso italiano. Ed è disponibile in rete per chiunque volesse consultarlo. Prendendo in esame i dati forniti quotidianamente dalla Protezione civile, Daniela Paolotti e Michele Tizzoni della Fondazione Isi, ma ...