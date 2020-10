Qualificazioni Europeo Under 21, troppi casi di Covid. Gioca l'Under 20 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Toccherà all' Under 20 domani alle 17 affrontare la Repubblica d'Irlanda ,nel match in programma all'Arena Garibaldi di Pisa e valido per le Qualificazioni al Campionato Europeo Under 21 . Così ha ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Toccherà all'20 domani alle 17 affrontare la Repubblica d'Irlanda ,nel match in programma all'Arena Garibaldi di Pisa e valido per leal Campionato21 . Così ha ...

