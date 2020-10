Muore a 3 anni per un grave errore dei genitori Che ora non si danno pace

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Un bimbo di tre&e; morto sparandosi perun colpo alla testa. &E; accaduto nella sua casa di Aloha, Oregon (Stati Uniti). Come ha rivelato la polizia il bambino, James Kenneth Lindquester, ha infatti trovato l’arma da fuoco lasciata incustodita nel cassetto di un comodino nella camera da letto dei, e dopo averla presa in mano ha accidentalmente premuto il grilletto mentre la teneva rivolta verso di sé. Una chiamata al 911 ha convocato i deputati della contea di Washington a casa Aloha di James Kenneth Lindquester nella tarda notte di venerd&i;. Il bambino &e; stato portato d’urgenza in ospedale, dove &e; stato dichiarato morto poco tempo dopo. (Continua dopo la foto) La tragedia, che ...

Angela aveva due figli e quello maschio, malato dalla nascita, è venuto a mancare all’età di ventuno anni. Era in ristrettezze economiche e per lui, poco prima che morisse, ha commesso un furto in un ...Grave lutto per la famiglia di Francesco Totti : è morto a 76 anni papà Enzo. Il genitore dell’ex capitano romanista era ricoverato allo Spallanzani da ...