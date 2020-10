Miley Cyrus inarrestabile superstar globale in continua evoluzione continua a conquistare le classifiche con “Midnight Sky” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Miley Cyrus potrebbe essere in procinto di ottenere il suo sesto successo nella Top 5 del Regno Unito con “Midnight Sky“, che questa settimana sale di tre posizioni al quinto posto nella classifica ufficiale dei singoli. Il brano è stato pubblicato il 14 agosto di quest’anno dalla RCA Records ed è il primo singolo della pop star di 27 anni dal suo prossimo settimo album in studio, She Is Miley Cyru s. Mostra una nuova direzione per la superstar globale in continua evoluzione. Il nuovo album è il seguito del suo EP del 2019, She Is Coming , che conteneva il singolo principale, “Mother’s Daughter”. “Midnight Sky” è una canzone disco, ... Leggi su domanipress (Di lunedì 12 ottobre 2020)potrebbe essere in procinto di ottenere il suo sesto successo nella Top 5 del Regno Unito con “Midnight Sky“, che questa settimana sale di tre posizioni al quinto posto nella classifica ufficiale dei singoli. Il brano è stato pubblicato il 14 agosto di quest’anno dalla RCA Records ed è il primo singolo della pop star di 27 anni dal suo prossimo settimo album in studio, She IsCyru s. Mostra una nuova direzione per lain. Il nuovo album è il seguito del suo EP del 2019, She Is Coming , che conteneva il singolo principale, “Mother’s Daughter”. “Midnight Sky” è una canzone disco, ...

