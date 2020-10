Maltempo | bomba d’acqua a Napoli | allagamenti e alberi pericolanti

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Unad’acqua si è abbattuta suintorno alle 11 di questa mattina. Problemi alla circolazione nella zona della Riviera di Chiaia e sul lungomare, riaperto giorni fa alle auto per i lavori in galleria Vittoria, dove il forte vento ha anche creato non pochi danni ai dehors dei ristoranti. Problemi si sono riscontrati nei quartieri della zona occidentale, tra Pianura e Fuorigrotta fino al comune di Pozzuoli. Decine gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto per cadute di calcinacci, auto impantanate e. Chiusi i parchi pubblici e sospese le corse verso le isole del Golfo. Ieri fiumi di acqua e fango si sono riversati per le strade di Posillipo e avevano causatoin citta’ e provincia. Tanti i video che sono stati postati sui social. L'articolo ...