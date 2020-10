Lutto per Francesco Totti, è morto il padre Enzo: era positivo al Covid 19 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lutto per Francesco Totti : è morto oggi a Roma il padre, Enzo. Aveva 76 anni ed era ricoverato all'ospedale Spallanzani. Enzo Totti era risultato positivo al Coronavirus. Lascia la moglie Fiorella... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 12 ottobre 2020)per: èoggi a Roma il. Aveva 76 anni ed era ricoverato all'ospedale Spallanzani.era risultatoal Coronavirus. Lascia la moglie Fiorella...

