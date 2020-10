Live – Non è la d’Urso, faccia a faccia tra il Divino Otelma e Francesca Cipriani (video) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Puntata piena di eventi quella di Live – Non è la d’Urso che è andata in onda l’11 ottobre 2020. Oltre alla lite tra Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi, confessioni shock di Lele Mora e la sfuriata della conduttrice per l’assenza di Iconize in studio, abbiamo visto anche lo scontro tra il Divino Otelma e Francesca Cipriani. I due, infatti, sono l’uno contro l’altro dopo gli eventi di più di un anno fa. Le celebrità, infatti, hanno passato alla precedente edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi, ma c’è stato u incidente abbastanza grave. Durante una gara, infatti, la showgirl avrebbe spinto l’altro causando una caduta che ha portato a ben nove punti di sutura. Ieri, dopo del tempo, si sono ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 ottobre 2020) Puntata piena di eventi quella di– Non è la d’Urso che è andata in onda l’11 ottobre 2020. Oltre alla lite tra Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi, confessioni shock di Lele Mora e la sfuriata della conduttrice per l’assenza di Iconize in studio, abbiamo visto anche lo scontro tra il. I due, infatti, sono l’uno contro l’altro dopo gli eventi di più di un anno fa. Le celebrità, infatti, hanno passato alla precedente edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi, ma c’è stato u incidente abbastanza grave. Durante una gara, infatti, la showgirl avrebbe spinto l’altro causando una caduta che ha portato a ben nove punti di sutura. Ieri, dopo del tempo, si sono ...

E' un film spettacolare e contaminato da diverse arti, soprattutto di derivazione circense, un genere 'nuovo' dove il cinema incontra il teatro, i grandi show live e altre forme d'arte, "dove anche la ...

Soleil Stasi risponde a Iconize che l'accusa di 'averlo venduto' riguardo alla vicenda che lo ha visto protagonista a 'Live Non è la D'Urso'.

