La reunion tra Mara Venier e Maria De Filippi: bionde alla riscossa (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ci sono voluti due anni prima che Mara Venier e Maria De Filippi si rincontrassero in televisione. A maggio del 2019 sembrava cosa fatta, ma dalla Rai qualcuno si indignò e decise di bloccare l’ospitata di Maria a Domenica In, cosa che la stessa conduttrice definì «strana e «antipatica», soprattutto perché lo avevano già annunciato in tv e lei si è sempre impegnata a mantenere le promesse che fa al pubblico. Poco più di un anno dopo le due la spuntano, e il primo segmento di Domenica In si concentra proprio su di loro, su Mara e Maria, dando vita non tanto a un’intervista quando a una chiacchierata tra amiche, un confronto ad armi pari tra due donne che si stimano e che si vogliono bene. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ci sono voluti due anni prima che Mara Venier e Maria De Filippi si rincontrassero in televisione. A maggio del 2019 sembrava cosa fatta, ma dalla Rai qualcuno si indignò e decise di bloccare l’ospitata di Maria a Domenica In, cosa che la stessa conduttrice definì «strana e «antipatica», soprattutto perché lo avevano già annunciato in tv e lei si è sempre impegnata a mantenere le promesse che fa al pubblico. Poco più di un anno dopo le due la spuntano, e il primo segmento di Domenica In si concentra proprio su di loro, su Mara e Maria, dando vita non tanto a un’intervista quando a una chiacchierata tra amiche, un confronto ad armi pari tra due donne che si stimano e che si vogliono bene.

Freddiesroy : Non io che mi commuovo per il video di reunion tra il branco e Dean Schneider - ChaanelChanel : RT @impfede4: reunion Mariozzi tra poco io sto già piangendo non sono pronta - Semamorepaz : RT @impfede4: reunion Mariozzi tra poco io sto già piangendo non sono pronta - inutile_canzone : RT @impfede4: reunion Mariozzi tra poco io sto già piangendo non sono pronta - terymari10 : RT @impfede4: reunion Mariozzi tra poco io sto già piangendo non sono pronta -

Ultime Notizie dalla rete : reunion tra La reunion tra Mara Venier e Maria De Filippi: bionde alla riscossa Vanity Fair.it Van Halen: il figlio Wolfgang lo ricorda con questa tenera foto sui social

10 ott 2020 - E il manager della band rivela che lo scorso anno si parlò di una reunion della formazione storica, per un tour.

West Wing, la reunion del cast per un episodio speciale

West Wing - Tutti gli uomini del Presidente: la reunion. Tra meno di un mese il popolo americano sarà chiamato alle urne per eleggere il nuovo Presidente degli Stati Uniti d’Am ...

10 ott 2020 - E il manager della band rivela che lo scorso anno si parlò di una reunion della formazione storica, per un tour.West Wing - Tutti gli uomini del Presidente: la reunion. Tra meno di un mese il popolo americano sarà chiamato alle urne per eleggere il nuovo Presidente degli Stati Uniti d’Am ...