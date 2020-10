GfVip, Franceska Pepe crea il panico: insulti e frecciate, anche Pupo sbotta (Di lunedì 12 ottobre 2020) E' bastata una frase di Franceska Pepe per infiammare la nona puntata del GfVip: grida e insulti con gli ex coinquilini. E Pupo esagera: “Sei un pessimo esempio. Cosa hai fatto in bagno con Sgarbi? Vai a fare i giri con gli uomini, vai”. Nel corso della diretta, Franceska ha salutato Andrea Zelletta così: “Ciao comodino!” e l'ex tronista, top di gamma degli arredi di Cinecittà, ha sbraitato come un pescivendolo: “Sei una grande maleducata, some ti permetti?? A me comodino??? Sei malvagia e inutile, io una persona come te nemmeno la guardo, la schifo, stai zitta, sfigata, mi sa che i tuoi genitori te ne hanno date poche. Rispettami, sfigata! Porta rispetto, sfigataaaa. Tu stai fuori che io sto dentro fino alla fine”. Illuso. E la ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) E' bastata una frase diper infiammare la nona puntata del: grida econ gli ex coinquilini. Eesagera: “Sei un pessimo esempio. Cosa hai fatto in bagno con Sgarbi? Vai a fare i giri con gli uomini, vai”. Nel corso della diretta,ha salutato Andrea Zelletta così: “Ciao comodino!” e l'ex tronista, top di gamma degli arredi di Cinecittà, ha sbraitato come un pescivendolo: “Sei una grande maleducata, some ti permetti?? A me comodino??? Sei malvagia e inutile, io una persona come te nemmeno la guardo, la schifo, stai zitta, sfigata, mi sa che i tuoi genitori te ne hanno date poche. Rispettami, sfigata! Porta rispetto, sfigataaaa. Tu stai fuori che io sto dentro fino alla fine”. Illuso. E la ...

trash_italiano : FRANCESKA CON LA K E IL COMODINO #GFVIP - GrandeFratello : ... quando Franceska riesce a 'rientrare' in Casa è sempre 'provocante'... ?? #GFVIP - MarioManca : Io la capisco l'urgenza di andare avanti con le clip da trasmettere, ma certe volte le scalette vanno - soprattutto… - ireninax : RT @Zitacida: Cioè Franceska insultata perché ha avuto un appuntamento con Sgarbi ma della Gregoraci che si è sposata un 90 enne non si può… - scemochileggeah : RT @drxx99x: Myriam: Ciao Franceska sei una zoccola venduta, non lavori, non troverai mai l’amore, sei sola Pupo: ?????? Franceska: Volevo s… -