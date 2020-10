Covid, Palù: 'Raccomandiamo ai giovani e alle Rsa massima precauzione' (Di lunedì 12 ottobre 2020) 'Come tutti i virus anche questo finirà per adattarsi, come gli altri virus pandemici, ma raccomando, specialmente agli anziani e ai giovani, di mantenere tutte le misure di cautela' ha detto il ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 12 ottobre 2020) 'Come tutti i virus anche questo finirà per adattarsi, come gli altri virus pandemici, ma raccomando, specialmente agli anziani e ai, di mantenere tutte le misure di cautela' ha detto il ...

cosimoamato_ : @lucia_pal però è anche il periodo in cui esplode anche l'influenza stagionale ed è troppo rischioso far coincidere… - Mauriziocol : @mari_arena75 Na rottura de pal..anche in pieno covid!!! Ma nn c hai un cazz...da fa????? - lucia_pal : RT @GiuliaCortese1: #Trump: 'ho imparato molto sul #covid'. Dopo 8 mesi e 200mila morti? Prima di dimetterlo, oltre al tampone gli andrebbe… - lucia_pal : RT @SalvoBulgarella: Speriamo di no #covidioti #Nomask #Covid #lockdown #Mes - lucia_pal : Ma siamo sicuri che abbia avuto il Covid? O era un banale raffreddore? Nessuno ne è mai uscito in questa splendida… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Palù VENARIA - «Il modellismo ai tempi del Covid-19»: quando una passione ti fa superare il lockdown QV QuotidianoVenariese Business news: Philippines Airlines licenzia 2.700 dipendenti per difficoltà finanziarie

Philippine Airlines Inc (Pal), compagnia aerea filippina, ha reso noto che è costretta a licenziare 2.700 dipendenti, un terzo della ...

"I canoni per gli impianti sportivi? Congelati dai primi di marzo"

Un tavolo costantemente aperto con la Consulta dello sport per affrontare i disagi e le criticità che il mondo sportivo cinesellese sta affrontando a causa dell’emergenza Coronavirus. A parlarne è l’a ...

Philippine Airlines Inc (Pal), compagnia aerea filippina, ha reso noto che è costretta a licenziare 2.700 dipendenti, un terzo della ...Un tavolo costantemente aperto con la Consulta dello sport per affrontare i disagi e le criticità che il mondo sportivo cinesellese sta affrontando a causa dell’emergenza Coronavirus. A parlarne è l’a ...