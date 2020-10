Carolina Morace e il suo coming out: “Lo faccio per dare un forte contributo” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Carolina Morace, ex calciatrice della nazionale italiana esce allo scoperto con il suo coming out: “Amo una donna, e lo dico per dare il mio contributo”. Nel calcio, siamo uomini… Questo articolo Carolina Morace e il suo coming out: “Lo faccio per dare un forte contributo” è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 12 ottobre 2020), ex calciatrice della nazionale italiana esce allo scoperto con il suoout: “Amo una donna, e lo dico peril mio contributo”. Nel calcio, siamo uomini… Questo articoloe il suoout: “Loperuncontributo” è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

SkyTG24 : Carolina Morace fa coming out: 'Amo una donna. Nel calcio troppa omofobia' - HuffPostItalia : Carolina Morace fa coming out: 'Amo Nicola Jane e voglio un figlio da lei' - pairsonnalitesF : Carolina Morace, il coming out: 'Ecco Nicola Jane, mia moglie. Sono omosessuale, lo faccio per le ...: ... tentò ad… - mcsfantos : RT @CarolinaMorace: Sapete tutto di me, con un pallone tra i piedi. Sono stata Carolina Morace giocatrice, allenatrice. Non ho mai parlato… - pairsonnalitesF : Carolina Morace: in un libro il suo coming out: ... legge che consenta in Italia l'unione civile tra persone dello… -