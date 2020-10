Calciomercato Juventus: novità dal Bayern Monaco, arriva il doppio annuncio (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il nome di David Alaba è rimbalzato in ottica Juventus numerose volte nel corso delle sessioni di Calciomercato e oggi, con il calciatore in scadenza nel 2021 l’argomento è più vivo che mai. Dopo l’indiscrezione lanciata da Don Balon, secondo il quale l’affare sarebbe già concluso, arrivano ulteriori novità dalla Germania. A margine della conferenza di presentazione dei neoacquisti del Bayern Monaco, Bouna Sarr e Eric Maxim Choupo-Moting, ha rilasciato alcune dichiarazioni il direttore sportivo Hasan Salihamidzic, peraltro ex Juve. Il dirigente è stato interpellato sulla situazione del difensore austriaco e la sua possibile partenza, anche in considerazione della delicata situazione contrattuale. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il nome di David Alaba è rimbalzato in otticanumerose volte nel corso delle sessioni die oggi, con il calciatore in scadenza nel 2021 l’argomento è più vivo che mai. Dopo l’indiscrezione lanciata da Don Balon, secondo il quale l’affare sarebbe già concluso,no ulteriori novità dalla Germania. A margine della conferenza di presentazione dei neoacquisti del, Bouna Sarr e Eric Maxim Choupo-Moting, ha rilasciato alcune dichiarazioni il direttore sportivo Hasan Salihamidzic, peraltro ex Juve. Il dirigente è stato interpellato sulla situazione del difensore austriaco e la sua possibile partenza, anche in considerazione della delicata situazione contrattuale. LEGGI ANCHE: ...

