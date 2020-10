Bonomi: “Dati del Pil da guerra” (Di martedì 13 ottobre 2020) L’intervento di Bonomi (Confindustria) all’assemblea di Assolombarda: “Non è il momento di fare scioperi”. MILANO – Nel suo intervento all’assemblea di Assolombarda Carlo Bonomi è ritornato a commentare i dati di Confindustria sul Pil italiano: “Siamo tornati con numeri da guerra – ha sottolineato il numero uno degli industriali, riportato dall’Ansa – eppure c’è un rimbalzo grazie alla manifattura industriale. Io dico di non fermare la locomotiva dell’industria“. Bonomi: “E’ il momento di dialogare con i sindacati” Il numero uno di Confindustria ha parlato anche del rapporto con i sindacati: “Non è il momento di fare scioperi. Dobbiamo sederci ad un tavolo e parlare. Questa è la strada giusta ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 ottobre 2020) L’intervento di(Confindustria) all’assemblea di Assolombarda: “Non è il momento di fare scioperi”. MILANO – Nel suo intervento all’assemblea di Assolombarda Carloè ritornato a commentare i dati di Confindustria sul Pil italiano: “Siamo tornati con numeri da guerra – ha sottolineato il numero uno degli industriali, riportato dall’Ansa – eppure c’è un rimbalzo grazie alla manifattura industriale. Io dico di non fermare la locomotiva dell’industria“.: “E’ il momento di dialogare con i sindacati” Il numero uno di Confindustria ha parlato anche del rapporto con i sindacati: “Non è il momento di fare scioperi. Dobbiamo sederci ad un tavolo e parlare. Questa è la strada giusta ...

