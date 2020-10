Beautiful | anticipazioni | i Forrester non perdonano Flo

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 12 ottobre 2020)- Katrina Bowden Lo svelamento del mistero che ha tenuto banco per mesi aha reso felice Hope (Annika Noelle) e causato dolore a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), ma c’è qualcuno che ne esce senza apparenti speranze per il futuro: si tratta di Flo (Katrina Bowden), colei che aveva fatto credere di essere la madre della piccola Phoebe, in realtà Beth. La ragazza, supportata dalla madre Shauna (Denise Richards), chiederà perdono ai, che l’avevano accolta tra loro, ma riceverà un sonoro rifiuto, come si evince dalleche seguono.da lunedì 12 a domenica 18 ottobre 2020 Hope ringrazia Douglas e si scusa per non avergli creduto subito riguardo a Beth. La loro famiglia ...