(Di lunedì 12 ottobre 2020) Da oltre duela CSTdi Lavinio è stataa causa del. A risultare positivi 7 allievi e i due proprietari. I primi sintomi avuti sono stati riscontrati a ridosso delle iscrizioni, subito dopo la fine dell’estate. Un duro colpo per la notadiaperta dal 2008, che ha allenato centinaia di ragazzi portandone molti ad alti livelli. Il settore, già penalizzato dalle restrizioni del lockdown, sta oggi combattendo una seconda battaglia tra protocolli e. Nonostante molti degli allievi si siano negativizzati dale i locali siano stati prontamente sanificati, l’Asl tentenna a dare l’autorizzazione di riapertura, molto probabilmente per un eccesso di ...

CorriereCitta : Anzio, scuola di danza chiusa per Covid (e burocrazia) da due settimane -

Ultime Notizie dalla rete : Anzio scuola

IlFaroOnline.it

ALBANO LAZIALE (attualità) - Scuole e lavoratori al centro dell'iniziativa ilmamilio.it Le Asl organizzano meglio il servizio Drive In per i tamponi Covid. Dopo il caos generalizzato dei giorni scorsi ...Per fronteggiare l’enorme mole di tamponi Covid-19 da dover effettuare ogni giorni, prosegue il potenziamento della rete in tutta la Regione Lazio. Tra i quadranti più “sofferenti” c’è proprio quello ...