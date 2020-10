Adesso il Monopoly fa vincere i perdenti

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tutti noi abbiamo sognato di conquistare Parco della Vittoria del, salvo poi finire in bancarotta, schiacciati dal peso delle ipoteche. Una lezione di vita, sembrava echeggiare da quella scatola: o hai la stoffa da capitalista e vinci (accumulando capitali e patrimoni immobiliari), o vieni sopraffatto provandoci (accumulando frustrazione e nevrosi). Come non amare un gioco da tavolo così spietato che ti buttava in faccia la cruda realtà? Inventato nel 1903 (cioè ben 30 anni prima che venisse registrato il brevetto dell’attuale versione) da una certa Elizabeth Magie, nella prima versione si chiamava The Landlord’s Game e il gioco era tutt'altro che una celebrazione del capitalismo. Attraverso il gioco l'inventrice Magie voleva dimostrare come il sistema dei monopoli terrieri portasse all'indebitamento collettivo a vantaggio di un ...