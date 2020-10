Smantellare oncologia per far spazio ai Covid | il progetto ha indignato Nuoro

(Di domenica 11 ottobre 2020) Circa 400 persone hanno protestato davanti all’ospedale dicontro la decisione diil reparto oncologico per fare posto ad un’area destinata ai pazienti. Proteste presso l’ospedale San Francesco di. A manifestare sono stati numerosi pazienti oncologici, in un ultimo tentativo di interrompere il ridimensionamento del reparto didell’ospedale, previsto … L'articolo proviene da leggilo.org.

Un caso, quello del reparto di oncologia dell’ospedale San Francesco di Nuoro, che rende bene l’idea di che cosa la pandemia in corso provochi in un sistema sanitario indebolito dai tagli e in un cont ...Sono arrivati in 400 e si sono incatenati per difendere il reparto di Oncologia dell'ospedale San Francesco di Nuoro, destinato allo smantellamento per fare posto ai pazienti Covid. (ANSA) ...