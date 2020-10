Scatta il bacio al Grande Fratello VIP | le due donne fanno sognare

Leggi su chenews

(Di domenica 11 ottobre 2020) Iltra le due concorrenti delVip è diventato virale ed ha scatenato le fantasie dei followersVip, Fonte foto: Facebook (@)IlVip sta entrando nella sua fase più concitante. In attesa delle prossime puntante (rigorosamente in onda lunedì e venerdì su Canale 5 a partire dalle ore 21:20) nella casa più spiata d’Italia iniziano a delinearsi i primi schieramenti e le prime alchimie. A proposito di possibili nuovi amori, a quanto pare ne sta nascendo uno che sarebbe decisamente clamoroso. Al momento tra le due persone in questione c’è stato un, il che potrebbe essere un ...