Recovery Fund | Mattarella e l’inutile appello all’Ue | “Ci vuole tempestività”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 11 ottobre 2020) Roma, 11 ott – Sergioha accolto in Quirinale il Presidente della Repubblica Ellenica Aikaterinī Sakellaropoulou al fine di trattare le possibili risposte alle diverse crisi che stanno attraversando le nazioni del Mediterraneo, oltre all’Europa intera. Più in dettaglio, i temi trattati hanno riguardato l’emergenza dovuta al notevole aumento dei flussi migratori – in relazione agli accadimenti del campo profughi di Moria – oltre alla crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19, unendo il tutto ad un tanto sostanziale, quanto inutile,all’Unione Europea. Una timida richiesta di aiuto Di fronte al braccio di ferro avvenuto pochi giorni fa tra Parlamento e Commissione al fine di definire i dettagli sull’erogazione del– ...