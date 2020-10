Profiling sostituita da L’Ispettore Barnaby e Alexandra nella domenica di Giallo dall’11 ottobre

Leggi su optimagazine

(Di domenica 11 ottobre 2020) Bisognerà attendere qualche tempo prima che la nuova stagione diarrivi su. Probabilmente qualche mese o perfino il 2021, per la prima visione in chiaro degli episodi della decima stagione del poliziesco francese sul canale 38 del digitale terrestre., con gli episodi 9 e 10 in prima serata, si è conclusa la programmazione in chiaro della stagione numero 9, l’ultima con protagonista Juliette Roudet nei panni della criminologa Adèle Delettre. Ma l’appuntamento con10, che vede subentrare l’attrice Tamara Marthe detta Shy’m nel ruolo di Elisa Bergman, non è ancora dietro l’angolo. Già trasmessa in anteprima assoluta per l’italia la scorsa estate dal canale satellitare Fox Crime (al 116 ...