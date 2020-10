Paolo Ascierto | “Il Covid non si è indebolito | bisogna stare attenti | c’è una cosa che dobbiamo fare”

(Di domenica 11 ottobre 2020) In Campania la situazione continua ad essere preoccupante. L’emergenza-19 non sembra placarsi ed anzi, nelle ultime settimane, i numeri sono aumentati di un numero preoccupante. Mentre la pandemia stava rallentando dopo il periodo di lockdown, ora in quasi tutti gli Stati la situazione è diventata addirittura peggiore rispetto a quella di marzo-aprile. L’unico punto a favore è … L'articolo: “Ilnon si è: c’è unachefare”

santini_el : RT @SanofiIT: La risposta all’immunoterapia nei pazienti con tumori della pelle è migliore con una dieta ricca di alcuni alimenti. “Il rapp… - Venditania : RT @SanofiIT: La risposta all’immunoterapia nei pazienti con tumori della pelle è migliore con una dieta ricca di alcuni alimenti. “Il rapp… - lucamosso90 : RT @SanofiIT: La risposta all’immunoterapia nei pazienti con tumori della pelle è migliore con una dieta ricca di alcuni alimenti. “Il rapp… - cosettaraguso : RT @SanofiIT: La risposta all’immunoterapia nei pazienti con tumori della pelle è migliore con una dieta ricca di alcuni alimenti. “Il rapp… - SanofiGenzymeIT : RT @SanofiIT: La risposta all’immunoterapia nei pazienti con tumori della pelle è migliore con una dieta ricca di alcuni alimenti. “Il rapp… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Ascierto

Vesuvio Live

Preoccupa in Campania l'aumento dei contagi di Caronavirus. Paolo Ascierto, in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, sottolinea che il virus non si è indebolito: “Non si è affatto indebolito, ma ...Parla il medico del Pascale che ha sperimentato il Tocilizumab: «Il virus non si è affatto indebolito, c’è solo più prevenzione» ...