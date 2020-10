Ministro Speranza | “Divieto a tutte le feste private | confido che la popolazione lo rispetti”

Leggi su sportface

(Di domenica 11 ottobre 2020) “Il quadro epidemiologico in Europa è molto peggiorato e il numero dei contagi in Italia è cresciuto. Sono comunque numeri inferiori rispetto a Francia o Belgio. Non si può pensare che il problema non riguardi l’Italia. Dobbiamo cambiare fase, lo dico con chiarezza. Dopo molte settimane in cui le misure tendevano ad allargare le maglie, ora siamo costretti sulla base di quello che sta avvenendo a restringere le maglie. Stiamo discutendo il dpcm con regioni e Cts, ancora con misure non paragonabili a quelle vissute in passato, interventi su aree più a rischio. Lo facciamo subito per evitare di fare misure più dure, proviamo a giocare d’anticipo. Se riusciamo ad alzare il livello dell’attenzione grazie ai comportamenti del singolo possiamo evitare situazioni più complicate”. Lo ha detto il...