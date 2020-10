L’Allieva 3 non va in onda l’11 ottobre, su Rai1 c’è Polonia-Italia (Di domenica 11 ottobre 2020) Salta l’appuntamento con L’Allieva 3. Domenica 11 ottobre la terza puntata della fiction con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi non andrà in onda. Dopo l’ottimo debutto lo scorso 27 settembre, il nuovo capitolo di Alice Allevi, diventata medico legale a tutti gli effetti, ha registrato buoni ascolti ed è stato tra i programmi più chiacchierati della serata. Tante novità nella terza stagione, i cui primi episodi sono basati sui romanzi di Alessia Gazzola Un po’ di follia in primavera e Arabesque, è iniziata con un sostanziale salto temporale che ha confuso un po’ gli spettatori. Alice e Claudio promessi sposi: il dottor Conforti ha infatti proposto alla sua ex allieva di sposarlo, con una dichiarazioni nel suo stile. Antonia Liskova e Sergio Assisi sono tra le new entry, mentre il ... Leggi su optimagazine (Di domenica 11 ottobre 2020) Salta l’appuntamento con L’Allieva 3. Domenica 11la terza puntata della fiction con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi non andrà in. Dopo l’ottimo debutto lo scorso 27 settembre, il nuovo capitolo di Alice Allevi, diventata medico legale a tutti gli effetti, ha registrato buoni ascolti ed è stato tra i programmi più chiacchierati della serata. Tante novità nella terza stagione, i cui primi episodi sono basati sui romanzi di Alessia Gazzola Un po’ di follia in primavera e Arabesque, è iniziata con un sostanziale salto temporale che ha confuso un po’ gli spettatori. Alice e Claudio promessi sposi: il dottor Conforti ha infatti proposto alla sua ex allieva di sposarlo, con una dichiarazioni nel suo stile. Antonia Liskova e Sergio Assisi sono tra le new entry, mentre il ...

Lullisa2129 : RT @sofiaporcacchia: anime belle sognate questi due e non disperate perché domani non vedremo l’allieva MA tutta questa magia finirà una se… - bisciaz : Questa sera non c’è L’Allieva quindi capite che la situazione è critica! - sunshjnem : Questa domenica non ha senso di esistere dato che stasera non c’è L’allieva - Mr_Giada : RT @sofiaporcacchia: anime belle sognate questi due e non disperate perché domani non vedremo l’allieva MA tutta questa magia finirà una se… - CivitaAlessia : RT @sofiaporcacchia: anime belle sognate questi due e non disperate perché domani non vedremo l’allieva MA tutta questa magia finirà una se… -

