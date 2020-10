“La Germania è competitiva | ma anche da stagista ti fanno sentire responsabile Il mio consiglio? Partite”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 ottobre 2020) È riuscita a salire su un volo per l’Italia otto mesi dopo la sua ultima visita a casa, a Martignana in provincia di Cremona. Le settimane di marzo e aprile in piena emergenza sanitaria Marta Cavalli, 28 anni, le ha trascorse a Berlino, la città dove lavora dal 2019 per una società che offre consulenza e servizi per le piccole e medie imprese nell’ambito di iniziative promosse dal ministero federale tedesco dell’Energia. Seppur lontana da casa, Marta non ha vissuto lo stesso lockdown italiano: “Qui i divieti non erano così rigidi come in Italia. Certo era consigliato non uscire di casa e lavorare in smart working ma nessuno mi controllava se andavo a fare una passeggiata al parco o se non indossavo la mascherina all’aperto, che è sempre stata obbligatoria solo nei locali chiusi. Berlino è riuscita a contenere il ...