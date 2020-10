Juventus, svolta Guardiola: il calciomercato dice 100 milioni (Di domenica 11 ottobre 2020) svolta in arrivo: i destini del calciomercato della Juventus e di Pep Guardiola si intrecciano nuovamente, ma questa volta un possibili approdo del tecnico catalano sulla panchina bianconera non centra affatto. La Juve e il Manchester City, infatti, potrebbero trovarsi a combattere per mettere sotto contratto il nuovo colpo e per arrivare alla fumata bianca sarebbero addirittura pronti 100 milioni di euro, una somma che non si vede tutti i giorni e che potrebbe finalmente sbloccare il grande affare tanto atteso in attacco. Fabio Paratici osserva e nel mirino, ancora una volta, c’è il fenomeno che sta stregando tutte le società calcistiche d’Europa: si tratta di Erling Braut Haaland, nome che non è nuovo alle ultime notizie in tema mercato Juve. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 11 ottobre 2020)in arrivo: i destini deldellae di Pepsi intrecciano nuovamente, ma questa volta un possibili approdo del tecnico catalano sulla panchina bianconera non centra affatto. La Juve e il Manchester City, infatti, potrebbero trovarsi a combattere per mettere sotto contratto il nuovo colpo e per arrivare alla fumata bianca sarebbero addirittura pronti 100di euro, una somma che non si vede tutti i giorni e che potrebbe finalmente sbloccare il grande affare tanto atteso in attacco. Fabio Paratici osserva e nel mirino, ancora una volta, c’è il fenomeno che sta stregando tutte le società calcistiche d’Europa: si tratta di Erling Braut Haaland, nome che non è nuovo alle ultime notizie in tema mercato Juve. LEGGI ANCHE: ...

infoitsport : Calciomercato Milan, Donnarumma-Juventus | Svolta sulla clausola - infoitsport : Juventus, ancora novità per Dybala: svolta rinnovo - zazoomblog : Calciomercato Juventus svolta Isco: l’Inter beffa Paratici? - #Calciomercato #Juventus #svolta - Okram_73 : @ALEX_BRITTI Facile e stupida ironia contro la Juventus, che non ha fatto altro che presentarsi in campo visto che… - Il_Notturno : #5ottobre Trovato l’accordo fra #aslnapoli e #Figc, #JuventusNapoli si è svolta in smart playing. Rotondo successo… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus svolta Calciomercato Juventus, svolta Pogba ‘grazie’ a Mbappe CalcioMercato.it Juve, così Pirlo sta trasformando Bernardeschi

Trasformista. Qualità tecnica e dinamismo inesauribile non fanno di certo difetto neppure a Bernardeschi e Andrea Pirlo è convinto che anche lui possa replicare quella trasforma ...

Portogallo, tutti negativi: Cristiano Ronaldo guida l’assalto alla Francia

Dopo il caso di Anthony Lopes, positivo al coronavirus, c’era attesa tra le fila del Portogallo per l’esito dei tamponi svolti sul gruppo squadra ...

Trasformista. Qualità tecnica e dinamismo inesauribile non fanno di certo difetto neppure a Bernardeschi e Andrea Pirlo è convinto che anche lui possa replicare quella trasforma ...Dopo il caso di Anthony Lopes, positivo al coronavirus, c’era attesa tra le fila del Portogallo per l’esito dei tamponi svolti sul gruppo squadra ...