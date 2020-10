Irama matrimonio a sorpresa | L’ex di Amici scoppia di gioia per lei

Leggi su altranotizia

(Di domenica 11 ottobre 2020)è uno dei cantanti più noti del mondo della musica italiana. Dopo la vittoria di, ha iniziato a scalare la vetta del successo. La canzone Mediterranea ha accompagnato l’estate ormai andata. Con il suo canto emoziona grandi e piccini. Ultimamente ha commosso una delle donne più importanti della sua vita. Ecco di chi si tratta.ha vinto una delle edizioni del talent show di Maria de Filippi. Per un po’ di tempo è stato al centro del gossip per la sua relazione con Giulia De Lellis. La loro storia è durata circa un anno, dopodiché si sono lasciati. Secondo fonti attendibili pare che sia stato lui a interrompere il fidanzamento per un’altra. Si tratta della modella ...