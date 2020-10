(Di domenica 11 ottobre 2020) ANSA, - NEW DELHI, 11 OTT - Inda coronavirus hannoto i sette, avvicinando sempre più il Paese asiatico al primato degli Stati Uniti tra le nazioni più colpite dalla ...

sardanews : India supera i 7 milioni di contagi - iconanews : India supera i 7 milioni di contagi - FabrizioL5 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, l'India supera i 7 milioni di contagi #india - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'India supera i 7 milioni di contagi #india - KendyAka : @49Covid Vabbè l’India supera l’Italia e siete qui a dire che i bengalesi son disposto a entrare in Italia anziché… -

Ultime Notizie dalla rete : India supera

La Gazzetta del Mezzogiorno

NEW DELHI, 11 OTT - In India i contagi da coronavirus hanno superato i sette milioni, avvicinando sempre più il Paese asiatico al primato degli Stati Uniti tra le nazioni più colpite dalla pandemia. G ...In India i contagi da coronavirus hanno superato i sette milioni, avvicinando sempre più il Paese asiatico al primato degli Stati Uniti tra le nazioni maggiormente colpite dalla pandemia. Gli ultimi ...