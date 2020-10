Ibrahimovic, allenamento in gruppo dopo il Covid: Zlatan sarà pronto per il derby! (Di domenica 11 ottobre 2020) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è allenato con i compagni di squadra dopo essere risultato negativo al Coronavirus. Leggi su 90min (Di domenica 11 ottobre 2020), attaccante del Milan, si è allenato con i compagni di squadraessere risultato negativo al Coronavirus.

