Fumano sul bus | l' autista li riprende e viene picchiato da due ragazzini

(Di domenica 11 ottobre 2020) Sul bus non solo non indossavano la mascherina, ma seduti nell’ultima fila stavano anche fumando una sigaretta. Vedendoli l’del mezzo li ha ripresi e come risposta i passeggeri, una coppia di ragazzi, forse minorenni, lo hanno aggredito e preso a calci e pugni per poi fuggire. E’ successo ieri pomeriggio, a Bologna, davanti alla fermata ‘Togliatti’, e ora i carabinieri stanno cercando di rintracciare i due responsabili del pestaggio.A dare l’allarme è stata una signora che era a bordo dell’autobus della linea 19, un veicolo Tper, che ha visto la scena e ha chiamato il 112. Il conducente, un 47enne, ha raccontato ai militari che era statoda una coppia di ragazzi che si erano arrabbiati perché non volevano essere rimproverati per una sigaretta che stavano “fumando in santa ...