Scontro di fuoco a Live-Non è la d'Urso tra Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi. La modella, come già fatto al Grande Fratello Vip, ha rinnegato la love story con il critico d'arte. A detta della web influencer solo un incontro fortuito, avvenuto a Sanremo, agevolato dalla stampa. Diversa la versione di Sgarbi, che nel salotto … L'articolo Franceska Pepe nega, Sgarbi non ci sta: "In bagno insieme, bugiarda" proviene da Gossip e Tv.

