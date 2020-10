F1, storico Hamilton: vince in Germania ed eguaglia Schumacher (Di domenica 11 ottobre 2020) In Germania nella casa di Schumacher vince ancora Lewis Hamilton il Gp di F1. L'inglese ha preceduto Max Verstappen e Ricciardo con quest'ultimo che torna sul podio dopo due anni. Una vittoria storica per Hamilton visto che è la numero 91 ed eguaglia Michael Schumacher 14 anni e 10 giorni dopo. Sul podio il figlio di Schumacher ha consegnato all'inglese un casco celebrativo. Per la Ferrari settimo posto di Leclerc.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/F1/status/1315289135410810880" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 11 ottobre 2020) Innella casa diancora Lewisil Gp di F1. L'inglese ha preceduto Max Verstappen e Ricciardo con quest'ultimo che torna sul podio dopo due anni. Una vittoria storica pervisto che è la numero 91 edMichael14 anni e 10 giorni dopo. Sul podio il figlio diha consegnato all'inglese un casco celebrativo. Per la Ferrari settimo posto di Leclerc.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/F1/status/1315289135410810880" ITA Sport Press.

