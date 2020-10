Donald Trump voleva indossare una maglietta di Superman all'uscita dell'ospedale (Di domenica 11 ottobre 2020) Donald Trump voleva indossare una maglietta di Superman all’uscita dell’ospedale Walter Reed. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali il presidente voleva apparire inizialmente debole davanti al pubblico e poi, aprirsi la camicia e mostrare la maglietta di Superman. Trump avrebbe illustrato l’idea nel corso di alcune telefonate ma alla fine ha deciso di rinunciarvi. Intanto il medico del presidente Sean Conley ha dichiarato che “non è più considerato a rischio di trasmissione” del virus ad altri. “Sono lieto di comunicare che il presidente centra i criteri del Cdc per una interruzione dell’isolamento in sicurezza. Non è più ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 ottobre 2020) Donald Trump volevaunadiall’Walter Reed. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali il presidente voleva apparire inizialmente debole davanti al pubblico e poi, aprirsi la camicia e mostrare ladi. Trump avrebbe illustrato l’idea nel corso di alcune telefonate ma alla fine ha deciso di rinunciarvi. Intanto il medico del presidente Sean Conley ha dichiarato che “non è più considerato a rischio di trasmissione” del virus ad altri. “Sono lieto di comunicare che il presidente centra i criteri del Cdc per una interruzione’isolamento in sicurezza. Non è più ...

rulajebreal : 13 terroristi americani sono stati arrestati: volevano rapire e uccidere Gretchen Whitmer, governatrice del Michiga… - robertosaviano : Stasera a @chetempochefa racconterò come Donald #Trump sia stato il più grande diffusore di menzogne sul #Covid19.… - fattoquotidiano : Donald Trump torna alla Casa Bianca e toglie la mascherina: “Mi sento più forte di 20 anni fa”. Ma è ancora positiv… - SkySport : RT @SkySportF1: F1, GP Eifel: i 4 sondaggi di Race Anatomy: Gododendro, Rododendro, La Carlona, The Donald #SkyMotori #F1 #Formula1 #EifelG… - SkySportF1 : F1, GP Eifel: i 4 sondaggi di Race Anatomy: Gododendro, Rododendro, La Carlona, The Donald #SkyMotori #F1 #Formula1… -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump voleva indossare 'The Comey Rule', Donald Trump è presidente: "Non è possibile" la Repubblica Usa: Di Maio, ottimo rapporto con Trump ma Italia resterà sempre alleata di Washington

Roma, 11 ott 15:08 - (Agenzia Nova) - L'Italia ha sviluppato un'ottima relazione con l'amministrazione statunitense del presidente Donald Trump, ma resterà sempre alleata degli Usa a prescindere dal ...

Donald Trump voleva indossare una maglietta di Superman all'uscita dell'ospedale

Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali il presidente voleva apparire inizialmente debole davanti al pubblico e poi, aprirsi la camicia e mostrare la maglietta di Superman.

Roma, 11 ott 15:08 - (Agenzia Nova) - L'Italia ha sviluppato un'ottima relazione con l'amministrazione statunitense del presidente Donald Trump, ma resterà sempre alleata degli Usa a prescindere dal ...Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali il presidente voleva apparire inizialmente debole davanti al pubblico e poi, aprirsi la camicia e mostrare la maglietta di Superman.