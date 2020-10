Coronavirus, Viminale: "Mascherina obbligatoria anche per l'attività motoria all'aperto" (Di domenica 11 ottobre 2020) anche chi fa attività motoria all’aperto dovrà indossare obbligatoriamente la Mascherina. Lo scrive il Viminale in una circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi con... Leggi su feedpress.me (Di domenica 11 ottobre 2020)chi faall’dovrà indossaremente la. Lo scrive ilin una circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi con...

