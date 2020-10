Coronavirus, ecco tutte le novità del nuovo Dpcm (Di domenica 11 ottobre 2020) La quarantena scende a 10 giorni, con i positivi che dovranno fare un unico tampone per 'uscire' dall'isolamento, e arriva il via libera ai test rapidi per i contatti stretti. Le mascherine vanno ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 ottobre 2020) La quarantena scende a 10 giorni, con i positivi che dovranno fare un unico tampone per 'uscire' dall'isolamento, e arriva il via libera ai test rapidi per i contatti stretti. Le mascherine vanno ...

Open_gol : Citati dal governatore del Veneto, sono in via di sperimentazione a Treviso. Ecco come funzionano negli Usa - stanzaselvaggia : Giulio Golia positivo al Coronavirus. Tra le altre cose era al processo Vannini in aula il 30 e non ha fatto le sue… - Agenzia_Ansa : Dalla mascherine alle multe, ecco le regole #Covid #Coronavirus #ANSA - infoitsalute : Coronavirus, isolamento e quarantena non sempre considerate ''malattia''. L'Inps: ecco chi avrà diritto alla tutela… - VoceAmicaItalia : Nuovo #Dpcm, ecco le ipotesi anti-contagio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco CORONAVIRUS: ecco QUANDO torneremo alla normalità, parla in VIDEO il SUPER ESPERTO Anthony FAUCI iL Meteo Trofeo Città di Rosta - Mirisola: "Rosta è un torneo fortunato, siamo davvero molto soddisfatti"

segnato dalla presenza del Covid-19, che non ha permesso la partecipazione di squadre nazionale e internazionali alle quali ci siamo abituati nelle edizioni precedenti, ma tutto ciò non è andato a ...

Covid, quarantena scende a 10 giorni: un solo tampone in uscita da medici di base e pediatri, le decisioni del Cts. Ecco tutte le novità

Nel corso della riunione di questo pomeriggio gli esperti del Comitato tecnico-scientifico e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno valutato la situazione e la possibilità di adottare nuove ...

segnato dalla presenza del Covid-19, che non ha permesso la partecipazione di squadre nazionale e internazionali alle quali ci siamo abituati nelle edizioni precedenti, ma tutto ciò non è andato a ...Nel corso della riunione di questo pomeriggio gli esperti del Comitato tecnico-scientifico e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno valutato la situazione e la possibilità di adottare nuove ...