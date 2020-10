Comparso cadavere in campagna | il giallo sull’identità

Leggi su bloglive

(Di domenica 11 ottobre 2020) Dramma a Foggia, dove in apertaviene ritrovato ildi un uomo: potrebbe essere una persona scomparsa da settembre Risveglio traumatico per gli abitanti di Foggia, che questa… Questo articoloin: ilsull’identità è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.