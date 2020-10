Ultime Notizie Roma del 10-10-2020 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 ottobre 2020)dailynews radiogiornale sabato 10 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio Secondo record consecutivo di nuovi contagi da coronavirus nel mondo secondo la MS 350.000 nelle24 ore il giorno prima erano 338000 il totale dei contagi accertati dall’inizio dell’epidemia di 36 milioni 700mila infezioni in forte aumento in Italia dove ieri positivi sono aumentati di 5372 con 28 morti senza misure di ulteriore contenimenti meno di un mese le terapie Intensive al centro-sud potranno andare in sofferenza il monito di medici la Francia supera i 20000 contagi giornalieri e nonostante lo metto di contagio oggi asi terranno diverse manifestazioni di protesta autorizzate a condizione del rispetto del distanziamento con mascherine il Viminale promette il massimo rigore e fermezza assoluta nei ...