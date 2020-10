Udinese, nuovo assetto tattico nel match col Pordenone (Di sabato 10 ottobre 2020) L’Udinese prepara l’amichevole contro il Pordenone. Il derby friulano di oggi pomeriggio rappresenterà un test importante in ottica campionato, sia tatticamente che tecnicamente. Gli uomini al servizio di Luca Gotti, infatti, hanno da registrare tutti i reparti per dare consistenza a quelli che sono gli sforzi di un organico tutto sommato di qualità. Il primo step, dopo aver risolto il ballottaggio tra Nicolas e Scuffet per il ruolo di vice Musso, sarà quello di provare una difesa con Kevin Bonifazi titolare, il quale sarebbe destinato ad occupare la posizione a centrosinistra, sostituendo Samir. Al centro, agirà Prodl. Roberto Pereyra con la maglia dell’Udinese (Getty Images)Udinese, la voglia di Pereyra A centrocampo spazio ai neoarrivati Arslan e Pereyra. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) L’prepara l’amichevole contro il. Il derby friulano di oggi pomeriggio rappresenterà un test importante in ottica campionato, sia tatticamente che tecnicamente. Gli uomini al servizio di Luca Gotti, infatti, hanno da registrare tutti i reparti per dare consistenza a quelli che sono gli sforzi di un organico tutto sommato di qualità. Il primo step, dopo aver risolto il ballottaggio tra Nicolas e Scuffet per il ruolo di vice Musso, sarà quello di provare una difesa con Kevin Bonifazi titolare, il quale sarebbe destinato ad occupare la posizione a centrosinistra, sostituendo Samir. Al centro, agirà Prodl. Roberto Pereyra con la maglia dell’(Getty Images), la voglia di Pereyra A centrocampo spazio ai neoarrivati Arslan e Pereyra. ...

Udinese_1896 : Welcome #Makengo ???? ??Il comunicato ?? - infoitsport : L'Udinese corre ai ripari prendendo il campione, Deulofeu per un nuovo vestito tattico - fracca : Cristo, il nuovo acquisto dell’udinese - Piacenza_Online : Arriva dall'Udinese ed ha anche debuttato in serie A la scorsa stagione in Udinese Spal - messveneto : Udinese, quante soluzioni con il nuovo attacco: tutti gli assetti possibili con Pereyra, De Paul e Deulofeu -