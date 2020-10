Roma, Taffo distribuisce volantini per le onoranze funebri tra i no mask. I manifestanti non la prendono bene – Il video (Di sabato 10 ottobre 2020) «Business is business». E in questo caso anche un po’ sfidando la sorte. Già, perché nel bel mezzo della manifestazione «contro la dittatura sanitaria del Coronavirus» oggi a Roma, in piazza San Giovanni, a un certo punto compare anche un giovane ragazzo vestito di nero, con la t-shirt dell’agenzia di pompe funebri ormai più famosa e irriverente del Paese: Taffo. E distribuendo ai manifestanti volantini per pubblicizzare l’azienda e i suoi servizi. October 10, 2020 È solo l’ultima delle ironie dell’azienda diventata celebre per via del suo social media manager, Riccardo Pirrone. Per dimostrare la sua vicinanza ai cittadini, Taffo ha portato il suo verbo tra chi «potrebbe avere bisogno di noi, un ... Leggi su open.online (Di sabato 10 ottobre 2020) «Business is business». E in questo caso anche un po’ sfidando la sorte. Già, perché nel bel mezzo della manifestazione «contro la dittatura sanitaria del Coronavirus» oggi a, in piazza San Giovanni, a un certo punto compare anche un giovane ragazzo vestito di nero, con la t-shirt dell’agenzia di pompeormai più famosa e irriverente del Paese:. E distribuendo aiper pubblicizzare l’azienda e i suoi servizi. October 10, 2020 È solo l’ultima delle ironie dell’azienda diventata celebre per via del suo social media manager, Riccardo Pirrone. Per dimostrare la sua vicinanza ai cittadini,ha portato il suo verbo tra chi «potrebbe avere bisogno di noi, un ...

AlteaZucchini : RT @perchetendenza: 'Taffo': Perché alla manifestazione #NoMask in piazza San Giovanni a Roma un ragazzo ha distribuito volantini tra i dim… - V3raci0us : RT @perchetendenza: 'Taffo': Perché alla manifestazione #NoMask in piazza San Giovanni a Roma un ragazzo ha distribuito volantini tra i dim… - HeelGianz : RT @perchetendenza: 'Taffo': Perché alla manifestazione #NoMask in piazza San Giovanni a Roma un ragazzo ha distribuito volantini tra i dim… - Notiziedi_it : Roma, Taffo distribuisce volantini per le onoranze funebri tra i no mask. I manifestanti non la prendono bene – Il … - Ibrielimovic : RT @perchetendenza: 'Taffo': Perché alla manifestazione #NoMask in piazza San Giovanni a Roma un ragazzo ha distribuito volantini tra i dim… -