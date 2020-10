Perinetti-Mediagol | “Palermo | ecco le rivali per la B Boscaglia senza bomber? Dico la mia Trattative con il club rosa…”

Leggi su mediagol

(Di sabato 10 ottobre 2020) Giorgiocommenta il calciomercato del Palermo.Il direttore sportivo ex Palermo, attualmente in carica al Brescia di Cellino, ha rilasciato un' interessante intervista esclusiva alla redazione di.it. Il noto dirigente romano ha analizzato lavvio di stagione e prospettive della compagine di Robertoche dovrà cercare di recitare un ruolo da protagonista in un girone C tosto e ricco di insidie."Il Palermo nella scorsa stagione in Serie D era inserito in un girone in cui vi erano criticità di ogni sorta e diverse insidie, ma ha mantenuto il pronostico e conquistato la promozione diretta vincendo il campionato. Adesso le cose cambiano sensibilmente, perché nel girone C della categoria superiore vi sono squadre del calibro di Ternana e Bari, oltre ad altri...