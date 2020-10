Lorella Cuccarini contro Matano: “Sembrava un vero amico, ma mi pugnalava” (Di sabato 10 ottobre 2020) Lorella Cuccarini si è scagliata contro Alberto Matano con accuse molto forti che fanno riferimento all’esperienza a “La Vita in Diretta” La conduttrice non è stata tenera con il suo ex collega di avventura al programma della Rai. Dopo un primo screzio, culminato con la mail con la quale accusava Matano di essere prevaricatore e … L'articolo Lorella Cuccarini contro Matano: “Sembrava un vero amico, ma mi pugnalava” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 10 ottobre 2020)si è scagliataAlbertocon accuse molto forti che fanno riferimento all’esperienza a “La Vita in Diretta” La conduttrice non è stata tenera con il suo ex collega di avventura al programma della Rai. Dopo un primo screzio, culminato con la mail con la quale accusavadi essere prevaricatore e … L'articolo: “Sembrava un, ma mi pugnalava” proviene da leggilo.org.

QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #silviatoffanin @canyaman1989 @LCuccarini @Gerry_Scotti ed @EzioGreggio Alle 16 su… - marinel18181293 : RT @QuiMediaset_it: A #Verissimo tra gli ospiti di #silviatoffanin @canyaman1989 @LCuccarini @Gerry_Scotti ed @EzioGreggio Alle 16 su #can… - caterinacorda1 : RT @ZoomMagazineIT: Lorella Cuccarini in esclusiva a ‘Verissimo’: “Voglio dire ciò che penso e non quello che è comodo per me” https://t.co… - Rossella_Caputo : RT @QuiMediaset_it: A #Verissimo tra gli ospiti di #silviatoffanin @canyaman1989 @LCuccarini @Gerry_Scotti ed @EzioGreggio Alle 16 su #can… - FreatoMichela : RT @QuiMediaset_it: A #Verissimo tra gli ospiti di #silviatoffanin @canyaman1989 @LCuccarini @Gerry_Scotti ed @EzioGreggio Alle 16 su #can… -