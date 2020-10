L’incredibile incidente della pilota Leah Pruett: l’auto si impenna e si ribalta a 420 km all’ora. Lei ne esce indenne (Di sabato 10 ottobre 2020) Ha dell’incredibile l’incidente capitato sulla pista di Saint Louis alla pilota Leah Pruett, impegnata in una gara del World Wide Technology Raceway, una competizione che mette a confronto bolidi in grado di raggiungere velocità spaventose. Ai nastri di partenza contro Tony Schumacher, l’auto della 32enne si è impennata a pochi metri dal via, quando aveva già raggiunto la ragguardevole velocità di 420 km orari. Dopo essersi ribaltata in volo, l’auto si è spezzata ed è caduta a terra. La Pruett è uscita dall’abitacolo senza un graffio. L'articolo L’incredibile incidente della pilota Leah ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Ha dell’incredibile l’capitato sulla pista di Saint Louis alla, impegnata in una gara del World Wide Technology Raceway, una competizione che mette a confronto bolidi in grado di raggiungere velocità spaventose. Ai nastri di partenza contro Tony Schumacher, l’auto32enne si èta a pochi metri dal via, quando aveva già raggiunto la ragguardevole velocità di 420 km orari. Dopo essersita in volo, l’auto si è spezzata ed è caduta a terra. Laè uscita dall’abitacolo senza un graffio. L'articolo L’incredibile...

Balin13377287 : @Libero_official Sembra incredibile che l'incidente in aula sia un incidente! Una lastra di marmo...in un tribunal… - IvoAyrton : RT @desmoskull: F1, tv Italiana, il distacco tra due auto scende sotto i 5': 'RUOTA A RUOTA..RUOTA! A! RUOTA! INCREDIBILE DUELLO PER LA 18E… - Mister_Margutti : RT @desmoskull: F1, tv Italiana, il distacco tra due auto scende sotto i 5': 'RUOTA A RUOTA..RUOTA! A! RUOTA! INCREDIBILE DUELLO PER LA 18E… - Vanganel : RT @desmoskull: F1, tv Italiana, il distacco tra due auto scende sotto i 5': 'RUOTA A RUOTA..RUOTA! A! RUOTA! INCREDIBILE DUELLO PER LA 18E… - desmoskull : F1, tv Italiana, il distacco tra due auto scende sotto i 5': 'RUOTA A RUOTA..RUOTA! A! RUOTA! INCREDIBILE DUELLO PE… -

Ultime Notizie dalla rete : L’incredibile incidente Scuola, ultime notizie. Mattarella a Vo' Euganeo: scuola sfida decisiva per la ripartenza dell'Italia. Il Paese non può dividersi Il Sole 24 ORE