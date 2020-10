Inter, l’emergenza Covid in vista del derby (Di sabato 10 ottobre 2020) In vista del derby, l’Inter deve fare i conti con una difficilissima situazione in rosa: dopo Bastoni e Skriniar, sono risultati positivi al tampone anche Nainggolan, Gagliardini e Radu. Ora Conte dovrà trovare il modo di affrontare un Milan in grande forma e a punteggio pieno e soprattutto con un Ibra in più, dopo la guarigione dal Covid. Quale formazione schiererà il mister nerazzurro? L’emergenza è soprattutto nel reparto arretrato, considerando che i due contagiati sono considerati titolari nel trio difensivo. Per il centrocampo invece, il ballottaggio tra Brozovic ed Eriksen sarà decisivo per scegliere la mediana. Un derby sicuramente atipico quello che ci aspetta, ma che comunque metterà a confronto due delle realtà più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) Indel, l’deve fare i conti con una difficilissima situazione in rosa: dopo Bastoni e Skriniar, sono risultati positivi al tampone anche Nainggolan, Gagliardini e Radu. Ora Conte dovrà trovare il modo di affrontare un Milan in grande forma e a punteggio pieno e soprattutto con un Ibra in più, dopo la guarigione dal. Quale formazione schiererà il mister nerazzurro? L’emergenza è soprattutto nel reparto arretrato, considerando che i due contagiati sono considerati titolari nel trio difensivo. Per il centrocampo invece, il ballottaggio tra Brozovic ed Eriksen sarà decisivo per scegliere la mediana. Unsicuramente atipico quello che ci aspetta, ma che comunque metterà a confronto due delle realtà più ...

mauriziomeland2 : @stevevicrn @Inter @SerieA Allora la sanità è gestita dalle regioni e quindi sono le ASL a gestire l'emergenza Covi… - passione_inter : VIDEO - Emergenza alla Pinetina: mini-bolla in arrivo per l'Inter? - - interchannel_ic : - niconunezok : RT @AgentiAnonimi: Dopo le positività di #Skriniar e #Bastoni, per l’#Inter arrivano anche quelle di #Naingollan e #Gagliardini. Una vera e… - InterCM16 : RT @AgentiAnonimi: Dopo le positività di #Skriniar e #Bastoni, per l’#Inter arrivano anche quelle di #Naingollan e #Gagliardini. Una vera e… -

