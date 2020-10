Grande Fratello Vip, la confessione di Stefania Orlando: “Non ho voluto figli, ora però ho paura per mio marito Simone” (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo il racconto a cuore aperto fatto gli scorsi giorni ai compagni d’avventura, le Stefania Orlando è tornata a parlare della sua scelta di non essere madre. Lo ha fatto in diretta nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, dopo che Alfonso Signorini le ha chiesto se se la sentisse di raccontare questa sua decisione. “Forse sarei più popolare se dicessi che ho provato e non è accaduto – ha confessato lei, visibilmente commossa -. Io purtroppo non li ho voluti. Credo che una donna sia ugualmente completa anche senza avere un figlio. La mia unica paura è che Simone, mio marito, più avanti potrebbe desideralo e io non potrò”, parole molto intime e toccanti, che sono arrivate al cuore del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo il racconto a cuore aperto fatto gli scorsi giorni ai compagni d’avventura, leè tornata a parlare della sua scelta di non essere madre. Lo ha fatto in diretta nel corso dell’ultima puntata delVip, dopo che Alfonso Signorini le ha chiesto se se la sentisse di raccontare questa sua decisione. “Forse sarei più popolare se dicessi che ho provato e non è accaduto – ha confessato lei, visibilmente commossa -. Io purtroppo non li ho voluti. Credo che una donna sia ugualmente completa anche senza avere uno. La mia unicaè che Simone, mio, più avanti potrebbe desideralo e io non potrò”, parole molto intime e toccanti, che sono arrivate al cuore del ...

