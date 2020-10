Gli stipendi della Serie A | Benevento da salvezza e Glik ‘costa’ più del Papu Gomez TUTTE LE CIFRE

(Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa rosa delè da. Lo dice la “Gazzetta dello Sport”. Meglio ancora: lo racconta l’inchiesta sugli ingaggi delle squadre diA curata dalla “rosa”. Ammonta a 32 milioni di euro lordi all’anno il costo degli assegni che il presidente Vigorito dovrà staccare per i calciatori di questa seconda, storica, stagione nella massima. Nella speciale graduatoria, stradominata dai campioni in caricaJuventus, la Strega occupa la sedicesima posizione e si lascia alle spalle quattro squadre: le altre due neopromosse Crotone e Spezia, che chiudono la classifica, ma anche due habitué del calcio che conta, Udinese e Verona. Quanto alla competizione interna, il calciatore più pagato del ...

capuanogio : Gli stipendi della #SerieA sono scesi di 72 milioni di euro a quota 1.288. Pesano i risparmi di tanti club tra cui… - CheccoCasano : @gizzo97 @danielelozzi Il monte ingaggi della Roma è sotto quota 100: mi risulta intorno ai 95 milioni. Calafiori p… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Inter, gli stipendi 2020/21: Eriksen e Lukaku i più pagati: Stipendi Inter 2020 2021 – Monte inga… - Reemul64 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I giudici cacciano Palamara. La sua colpa? Si è fatto beccare • Becciu torna dal Papa:… - CalcioFinanza : Inter, gli stipendi 2020/21: Eriksen e Lukaku i più pagati -

Ultime Notizie dalla rete : Gli stipendi

ilGiornale.it

Danni che in particolare hanno inciso soprattutto sulla gestione degli stipendi della Juve. Con un monte ingaggi di 236 milioni i bianconeri restano gli unici a varcare la soglia dei 200 milioni in ...Quanto spendono le squadre di Serie A per gli stipendi dei calciatori? Il focus dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è dedicato al monte ingaggi di tutte le squadre di Serie A. Dopo la ...