F1 GP Eifel al Nurburgring, dove vederlo in diretta tv e streaming: orario qualifiche e gara (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo una settimana di stop la Formula 1 torna in pista e lo fa in Germania per il F1 GP Eifel al Nurburgring. Dopo il GP di Russia ecco che il campionato Mondiale 2020 riprende con l'undicesimo appuntamento stagionale. Solito programma dal venerdì delle prove, saltate a causa del maltempo, fino alle qualifiche del sabato e la gara della domenica. Una particolarità per questo weekend sarà il ritorno su questo circuito. Infatti, la F1 non girava al Nurburgring da ben sette anni dall'ultima volta. Si tratta della prima volta assoluta nell'era delle power unit ibride.Soliti favoriti Hamilton e Bottas con le loro Mercedes ma attenzione a Verstappen e alle Racing Point di Perez e Stroll. Non dovrebbero esserci grossi squilli di orgoglio da parte della Ferrari che, nonostante alcuni pezzi ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo una settimana di stop la Formula 1 torna in pista e lo fa in Germania per il F1 GPal. Dopo il GP di Russia ecco che il campionato Mondiale 2020 riprende con l'undicesimo appuntamento stagionale. Solito programma dal venerdì delle prove, saltate a causa del maltempo, fino alledel sabato e ladella domenica. Una particolarità per questo weekend sarà il ritorno su questo circuito. Infatti, la F1 non girava alda ben sette anni dall'ultima volta. Si tratta della prima volta assoluta nell'era delle power unit ibride.Soliti favoriti Hamilton e Bottas con le loro Mercedes ma attenzione a Verstappen e alle Racing Point di Perez e Stroll. Non dovrebbero esserci grossi squilli di orgoglio da parte della Ferrari che, nonostante alcuni pezzi ...

SkySportF1 : ?? NIENTE FP1 AL NURBURGRING ?? La pit lane non verrà aperta per le condizioni meteo La cronaca ?… - SkySportF1 : ?? UFFICIALE: AL NURBURGRING NON SI GIRA ?? La cronaca ? - SkySportF1 : ? Seb mostra a @SchumacherMick il casco dedicato a Michael Il LIVE ? - ItaSportPress : F1 GP Eifel al Nurburgring, dove vederlo in diretta tv e streaming: orario qualifiche e gara -… - OA_Sport : F1, GP Eifel 2020: Mercedes favorita per la pole-position, Ferrari con novità aerodinamiche nel freddo del Nürburgr… -