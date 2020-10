Duemila No mask in piazza a Roma: accenni di scontri con la polizia, un fermo (Di sabato 10 ottobre 2020) Uno dei manifestanti si è rifiutato di indossare la mascherina ed è stato portato via dalle forze dell'ordine fra urla e insulti Leggi su repubblica (Di sabato 10 ottobre 2020) Uno dei manifestanti si è rifiutato di indossare la mascherina ed è stato portato via dalle forze dell'ordine fra urla e insulti

repubblica : Duemila No mask in piazza a Roma: accenni di scontri con la polizia, un fermo - StraNotizie : Duemila No mask in piazza a Roma: accenni di scontri con la polizia, un fermo - cronaca_news : Duemila No mask in piazza a Roma: accenni di scontri con la polizia, un fermo -

Ultime Notizie dalla rete : Duemila mask Duemila No mask in piazza a Roma: accenni di scontri con la polizia, un fermo La Repubblica Duemila No mask in piazza a Roma: accenni di scontri con la polizia, un fermo

Il primo fermo No mask è delle 14,55, un 35enne romano che tiene la mascherina ... insulti ai fotografi e spinte alle telecamere. Ci sono duemila persone a San Giovanni, Roma, bandiere italiane, ...

Il primo fermo No mask è delle 14,55, un 35enne romano che tiene la mascherina ... insulti ai fotografi e spinte alle telecamere. Ci sono duemila persone a San Giovanni, Roma, bandiere italiane, ...