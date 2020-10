Distretto 63 | Uil denuncia | “Assembramenti e personale senza DPI”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Uil Fpl continua a chiedere all’Asl Salerno misure concrete per i lavoratori del63 Cava de’Tirreni-Costa d’Amalfi. “Da marzo abbiamo chiesto provvedimenti per la cronica carenza dima non solo” hanno detto i sindacalisti della Uil Fpl, Luigi Sommariva e Fabrizio Lanocita, che seguono la vicenda con il segretario provinciale Lorenzo Conte (foto a lato). “Bisogna disciplinare gli accessi alle sedi di lavoro, evitando gli assembramenti nelle sale d’attesa e nei servizi di front-office, dotando le maestranze dei dispositivi di protezione individuale. Infine, la priorità resta la carenza diinfermieristico per i servizi all’utenza che va risolta assolutamente”. Al63 ...